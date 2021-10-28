Москва, 28 октября 2021, 08:13 — REGNUM Торги по нефти 27 октября закрылись падением. Нефть марки Brent подешевела на 2,45%, до $84,04 за баррель. Темпы снижения цен на нефть усилились после выхода отчета по недельным запасам в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть
Нефть
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Согласно представленным данным минэнерго США, запасы нефти за неделю на 22 октября увеличились на 4,267 млн баррелей (прогноз был +1,914 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 1,99 млн (прогноз был — 2,7 млн), запасы дистиллятов — на 432 тыс. баррелей (прогноз был — 2,311 млн).

Добыча нефти осталось в районе 11,3 млн баррелей в сутки и продолжает держаться ниже уровней, предшествовавших наступлению урагана Ида.

Цены на нефть упали вслед за падением цен на уголь, алюминий, железную руду и газ. Цены на уголь упали примерно на 40% с рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе из-за его нехватки.

Государственный орган планирования Китая попросил основные угледобывающие провинции расследовать и пресекать незаконные хранилища угля и принимать меры по накоплению запасов.

Сегодня, 28 октября, цена на нефть сорта Brent упала на 1,64%, до $82,64. Покупатели побежали с рынка, закрывая длинные позиции.

Бычий тренд не нарушен, но видно, что покупатели ослабли и сдают позиции. Поддержка находится на уровне $81,75.

Если продавцы пройдут ее, то им откроется дорога к уровню 79,35. На сегодня можно рассматривать умеренное восстановление до $84,50.

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