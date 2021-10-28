Каракас, , 08:13 — REGNUM Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы и Центр Джимми Картера (Атланта, США) подписали соглашение о направлении международных наблюдателей на региональные выборы, которые пройдут в Боливарианской Республике 21 ноября. Об этом пресс-служба НИС 27 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Джимми Картер Lauren Gerson

Национальный избирательный совет Венесуэлы «НИС и Центр Картера подписали меморандум о взаимопонимании в отношении международной миссии наблюдателей на региональных и муниципальных выборах 2021 года для урегулирования отношений и обязанностей обеих сторон».

Отмечается, что НИС «гарантирует миссии наблюдателей Центра Картера свободу доступа к объектам, лицам и событиям», имеющим отношение к голосованию. Предполагается, что в состав миссии войдут шесть экспертов.

Напомним, что в результате достигнутых в Мексике между правительством и оппозицией Венесуэлы договорённостей, коалиция оппозиционных заявила о намерении участвовать в назначенных на 21 ноября региональных выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах направить на выборы в Венесуэле своих наблюдателей объявили Евросоюз и ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Секретариат ООН направит на выборы в Венесуэлу трёх делегатов