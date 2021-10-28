Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer американских ВВС способны полностью уничтожить российский флот в Балтийском и Чёрном морях, утверждает обозреватель Дэвид Экс. Его статья опубликована в журнале Forbes.

B-1B Lancers Robert Sullivan

В 2017 году, отмечает издание, бомбардировщики B-1B адаптировали к оснащению противокорабельными ракетами большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile). Этот самолёт может нести до 24 таких ракет, в ближайшие годы он станет для США орудием запугивания своих противников на море.

Угрожать всему российскому Балтийскому флоту могут всего два B-1B с 48 ракетами LRASM, полагает Экс.

«Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе», — говорится в публикации.

При этом нарушать границы России американский бомбардировщик не будет. Ударить ракетами LRASM «по российским кораблям в Черном море» он может и из воздушного пространства НАТО.

По мнению обозревателя, именно отработкой операций по уничтожению Балтийского флота РФ экипажи стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer могли заниматься в Великобритании. Как сообщало ИА REGNUM, эти американские самолёты были переброшены на британскую базу Фэрфорд в начале октября.

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