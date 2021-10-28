Уйское, Челябинская область, 28 октября 2021, 08:12 — REGNUM В Челябинской области местный житель отдал мошенникам компьютерную технику на общую сумму 650 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Пострадавшим оказался житель Уйского района. Двое граждан убедили его отдать им семь системных блоков. Они погрузили технику в автомобиль и скрылись. А владелец компьютеров понял со временем, что его обманули, и обратился в отдел полиции.
Злоумышленников поймали. Ими оказались жители Челябинска и Аргаяшского района. Причинённый гражданину ущерб возмещён. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрит Уйский районный суд.