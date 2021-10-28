Томск, , 08:11 — REGNUM Власти Томской области инициировали проверку в ковидном госпитале после появления информации о нарушениях. Местный житель пробрался в учреждение под видом врача, чтобы ухаживать за своей бабушкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным СМИ, пожилая женщина позвонила ему и пожаловалась на плохой уход.

«Когда зашёл в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Я спросил, кормили ли её, соседка по палате ответила утвердительно. Я познакомился с санитаром, который мне помогал менять подгузник. Мне показалось, что он понял, что я не врач. Но не выдал меня», — рассказал он.

Мужчина ухаживал за бабушкой три дня, снимая происходящее на видео. Когда обман вскрылся, лжемедик убежал. Впоследствии он подал заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку.

Замгубернатора области по социальной политике Алёна Левко назвала ситуацию, показанную на видео, недопустимой.

«Департамент здравоохранения Томской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по Томской области должны провести проверку. В случае подтверждения фактов руководство госпиталя должно быть привлечено к ответственности», — отметила она.