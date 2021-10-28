Ульяновск, , 08:11 — REGNUM В Ульяновской области «подробно разобрали» исполнение национальных проектов по итогам девяти месяцев, особое внимание уделив проблемным вопросам. Об этом написал на своей странице в соцсетях губернатор Алексей Русских.

Детсад построили в рамках национального проекта Ulgov.ru

Глава региона подчеркнул, что национальные проекты реализуются при участии федеральных средств, что является «огромной» поддержкой «для решения насущных проблем, которые волнуют жителей». И поэтому средства должны расходоваться эффективно.

Губернатор сообщил, что на совещании «подробно разобрали» ход реализации национальных проектов в разрезе отраслей, обсудили сроки и качество работ.

«По ряду направлений, где мы фиксируем даже незначительные отставания, до конца года включим еженедельный мониторинг скорости и качества решения проблемных вопросов», — написал Алексей Русских, предупредив чиновников, что через месяц проверить, как «министерства сработали».

По его словам, в 2022 году на реализацию национальных проектов планируется направить значительные средства и будет усилен контроль за их реализацией.

Увеличиваются расходы на переселение из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», благодаря чему до конца 2023 года жилищные условия улучшат порядка 1500 человек. В рамках нацпроекта «Экология» завершат реконструкцию комплекса биологической очистки в Железнодорожном районе Ульяновска и начнётся реконструкция в Левобережье. По национальному проекту «Образование» начнётся строительство нового учебного заведения на территории губернаторского лицея № 100 на 550 мест, продолжится строительство школы на 1101 место в Димитровграде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области особое внимание будет уделено реализации жилищных программ. На переселение из аварийного жилья предусматривается 1,7 млрд рублей. При этом по итогам работы с федеральным центром региону одобрено выделение средств на «ускоренную реализацию программы».

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