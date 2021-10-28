Тегеран, , 08:21 — REGNUM Вторая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран является платформой для укрепления регионального сотрудничества и координации в решении проблем афганского народа, заявил политический эксперт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 октября.

Мохсен Пакаейн, иранский эксперт по делам Афганистана, сообщил журналистам IRNA, что администрация президента Ибрагима Раисипроводит разумную дипломатию в отношении событий в Афганистане с характеристиками «точности» и «предвидения».

По словам аналитика, Исламская Республика Иран поддерживает связь с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через посла Ирана в Афганистане, при этом Тегеран ждет развития событий в стране, чтобы увидеть, что произойдет в будущем и как новая власть будут управлять раздираемой войной страной, когда дело дойдет до восстановления международного и внутреннего признания.

Он также заявил, что Тегеран не спешит признавать новое правительство. По его словам, иранские власти проводят консультации с соседними государствами Афганистана в попытке найти подходящую политику в отношении этой страны.