Космодром «Восточный», Амурская область, , 08:10 — REGNUM Строители завершили сборку пускового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный», написал 28 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Все элементы пускового стола стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный собраны», — говорится в сообщении.

Рогозин также опубликовал фото с места проведения работ.

https://twitter.com/Rogozin/status/1453543691671511040

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что строительство на этом объекте завершится в 2022 году, после этого технологи госкорпорации приступят к автономным и комплексным испытаниям всех систем космодрома.

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