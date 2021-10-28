Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль с открытия утренней сессии 27 октября стал сдавать позиции по всем фронтам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,64%, до 70,64 руб., евро/рубль — на 1,64%, до 81,92 руб., фунт/рубль — на 1,34%, до 97,07 руб.

На торгах в Азии негативное влияние на инвесторов оказали новости из США и Китая. Штаты отозвали лицензию у компании China Telecom на работу в США. Fitch понизило рейтинг еще одного китайского застройщика Kaisa Group.

Власти Китая попросили главу компании Evergrande Хуэй Ка Яня продать личное имущество для расчета с кредиторами (более $7 млрд) и дали понять ему, что не заинтересованы в помощи.

Рубль стал активно сдавать позиции иностранным валютам при стоимости нефти $85 за баррель. Падение цен на нефть оказало негативное влияние на рубль позже, на американской сессии после публикации отчета минэнерго США.

Согласно опубликованным данным запасы нефти в стране увеличились на 4,267 млн баррелей против прогноза 1,914 млн.

Помимо негатива по китайским компаниям, ослабление рубля могли вызвать окончание налогового периода (пройден пик платежей), а также промежуточные дивиденды. Зарубежные инвесторы могли броситься скупать подешевевший доллар на полученные дивиденды.

С падением цен на нефть пара доллар/рубль восстановилась до $70,68. Сегодня, 28 октября, цена на нефть сорта Brent упала на 1,64%, до $82,64. Пара доллар/рубль открылась на уровне 70,63 руб.

Реакции на снижение цен на нефть не было. Учитывая быстрое ослабление рубля, сегодня ожидается коррекция до 70,20 руб.

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