Москва, 28 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Рубль с открытия утренней сессии 27 октября стал сдавать позиции по всем фронтам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,64%, до 70,64 руб., евро/рубль — на 1,64%, до 81,92 руб., фунт/рубль — на 1,34%, до 97,07 руб.

На торгах в Азии негативное влияние на инвесторов оказали новости из США и Китая. Штаты отозвали лицензию у компании China Telecom на работу в США. Fitch понизило рейтинг еще одного китайского застройщика Kaisa Group.

Власти Китая попросили главу компании Evergrande Хуэй Ка Яня продать личное имущество для расчета с кредиторами (более $7 млрд) и дали понять ему, что не заинтересованы в помощи.

Рубль стал активно сдавать позиции иностранным валютам при стоимости нефти $85 за баррель. Падение цен на нефть оказало негативное влияние на рубль позже, на американской сессии после публикации отчета минэнерго США.

Согласно опубликованным данным запасы нефти в стране увеличились на 4,267 млн баррелей против прогноза 1,914 млн.

Помимо негатива по китайским компаниям, ослабление рубля могли вызвать окончание налогового периода (пройден пик платежей), а также промежуточные дивиденды. Зарубежные инвесторы могли броситься скупать подешевевший доллар на полученные дивиденды.

С падением цен на нефть пара доллар/рубль восстановилась до $70,68. Сегодня, 28 октября, цена на нефть сорта Brent упала на 1,64%, до $82,64. Пара доллар/рубль открылась на уровне 70,63 руб.

Реакции на снижение цен на нефть не было. Учитывая быстрое ослабление рубля, сегодня ожидается коррекция до 70,20 руб.

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