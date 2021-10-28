Токио, 28 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Военной модернизацией и расширением военной активности Китая обеспокоена, наряду с другими странами, Япония. Об этом 28 октября заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки.

Япония

По его словам, японские власти наблюдают за активным развитием Китаем технологий гиперзвукового и ядерного вооружения, которые, по их мнению, направлены на создание наступательных сил, способных преодолеть противоракетную оборону Японии.

«Наша страна, как и другие страны региона, и международное сообщество серьезно обеспокоены вопросом безопасности в связи со стремительным укреплением военного потенциала Китай и расширением его военной активности», — сказал он, комментируя заявление начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, ранее сравнившего испытание Пекином гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября британская газета Financial Times сообщила, что Китай посредством ракеты-носителя провел в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие.