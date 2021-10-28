Краснодар, , 08:06 — REGNUM «Кубань» одержала победу над «Краснодаром» в дерби в матче группового этапа Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фанаты ФК «Кубань» Fckuban.ru

В составе «Кубани» голы забили нападающий Максим Лаук, оформивший дубль, и полузащитник Василий Алейников.

Таким образом, «Кубань» набрала три очка в группе 1. Столько же у «Краснодара» и «Ленинградца». «Кубань» вышла в 1/8 финала Кубка России по дополнительным показателям — благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.