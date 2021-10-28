Тбилиси, 28 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который отбывает наказание в тюрьме в Рустави, отказался от медицинской помощи, которая может облегчить голодовку. Об этом он сообщил в письме, которое зачитал журналистам адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я отказываюсь от любого связанного с голодовкой лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Я буду принимать лишь те лекарства, которые не связаны с голодовкой, пока вы не вернёте комнате встреч изначальный вид, и пока мне не будет дана возможность пользоваться своими процессуальными правами», — зачитал письмо адвокат.

Садзаглишвили добавил от себя, что власти регулярно создают Саакашвили «мелкие, но очень значительные» проблемы: отказ перевода в частную клинику и создание препятствия для общения. По мнению адвоката, подобное якобы свидетельствует, что руководства страны есть план убийства экс-президента.

Напомним, ранее Садзаглишвили заявил, что в комнате встреч в тюрьме, где находится Саакашвили, в ходе ремонта нарастили барьер между заключенными и посетителями. Это мешает общению, в том числе передаче писем.