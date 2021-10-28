Брюссель, 28 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Помощь в размере €60 млн для борьбы с последствиями энергетического кризиса будет предоставлена Молдавии от ЕС, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 28 октября на своей странице в Twitter.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

Она отметила, что довольна встречей с молдавским премьер-министром Натальей Гаврилицей, с которой обсуждался этот вопрос. Фон дер Ляйен также написала о том, что ЕС готов оказать республике всестороннюю поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в газотранспортной компании «Молдоватрансгаз» заявили, что Украина и Румыния дали Кишиневу в долг газ для поддержания давления в молдавской газотранспортной сети.