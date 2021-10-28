Новотроицк, Оренбургская область, , 08:03 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области в 2022 году рост коммунальных тарифов опередит инфляцию и составит о 10,24%. Увеличение тарифов уже согласовано с депутатами горсовета, сообщает портал ntsk.ru.

Рост

Столь значительный скачок связан с резким подорожанием услуг водоснабжения. Так, тариф на водоотведение увеличится на 35,71% (4,8 рубля), а кубометр холодной воды — на 31,33% (5,41 рубля).

За счет денег, собранных с населения, в городе намерены повысить энергетическую эффективность коммунальной инфраструктуры города, в частности, привести в порядок насосные станции. Для этого будут закуплены частотные преобразователи. Их установка окупится через шесть. Затем отремонтируют трубы, которые изношены на 90%. Для выполнения программы необходимо 45 млн рублей.

По данным СМИ, единицы депутатов пытались возразить против высоких тарифов. Они указывали, что плачевная ситуация в муниципалитете сложилась из-за того, что управление коммунального хозяйства не работала должным образом, а мэрия не привлекала его к ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в Новотроицке из строя вышла фекальная насосная станция. Город остался без воды. В муниципалитете вводили режим ЧС.

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