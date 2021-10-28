Якутск, , 08:13 — REGNUM Почти наполовину построена самая большая школа в Якутии. Её площадь составит более 13 тыс. кв. м., вместимость — 990 учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе министерства строительства республики. Здание возводят в 68 квартале Якутска.

Строительство новой школы в Чебоксарах Cap.ru

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В школе будет три этажа и несколько блоков, соединённых тёплым переходом. В здании будут разделены начальная и средняя школа. По проекту в учреждении образования создадут в том числе игровую зону и место для отдыха учеников, актовый зал, мастерские для обработки дерева и металла, кабинет домоводства и кулинарии. Предусмотрены также отдельная территория для педагогов и руководства, библиотечно-информационный центр.

Строительство школы выполнено на 48%. Сейчас ведутся работы по устройству систем отопления, водоснабжения, вентиляции, утеплению фасада и устройству стяжки по этажам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске остро стоит вопрос нехватки мест в школах. В одной из школ города, расположенной в центре города, в пять раз больше учеников, чем должно быть, в классах по 40 человек.