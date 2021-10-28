Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Обломки американского бомбардировщика времён Второй мировой войны были найдены во время экспедиции участников Русского географического общества и Экспедиционного центра Минобороны на полуостров Камчатка. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба организации.

Nasa.gov Камчатка

Предполагается, что найденный самолёт — двухмоторный морской патрульный разведчик-бомбардировщик «Вентура» компании «Локхид». Руководитель научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергей Катков уточнил, что данный аппарат из эскадрильи VPB-131 Военно-морского флота США мог участвовать в бомбардировке Японских островов в 1945 году.

Для идентификации аппарата потребовалось не более пяти минут. Поисковикам, несмотря на плохую погоду, удалось найти достаточное количество деталей, чтобы собрать самолёт заново. Как пояснил Катков, на момент Второй мировой войны это был самый современный летательный аппарат с навигационным оборудованием самого последнего класса. Находка будет представлять интерес для специалистов.

Уточняется, что самолёт был обнаружен ещё летом при облёте территории на вертолёте в районе бухты Вестник. Точное местонахождение аппарата было установлено с помощью квадрокоптера.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поисковики обнаружили в реке на границе трёх областей в России двигатель от «Катюши».