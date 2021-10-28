Тегеран, , 08:22 — REGNUM 27 октября министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил на встрече с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, что пакистано-иранские связи в значительной степени переплетены и основаны на многочисленных общих чертах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Куреши, который находится в Иране для участия в министерской встрече соседних с Афганистаном стран, встретился с иранским президентом с целью обсуждения текущего уровня сотрудничества двух стран.

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило впоследствии в пресс-релизе, что Куреши выразил уверенность в дальнейшем расширении связей между Ираном и Пакистаном.

Куреши отметил, что ирано-пакистанские отношения, которые проистекают из исторической, религиозной и географической близости, а также протяженных границ, являются средством достижения мира, благополучия и стабильности в регионе.

«Министр иностранных дел Пакистана высоко оценил позицию Ирана в регионе, включая проблему мусульман Кашмира, и назвал взгляды Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаманеи ценными и разумными», — говорится в пресс-релизе.