Нью-Дели, 28 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Силы безопасности Индии ликвидировали одного из боевиков на территории Джамму и Кашмир, сообщает PTI.

En.wikipedia.org Джамму и Кашмир. Карта

По его данным, в районе Барамулла проводилась антитеррористическая операция. В ее ходе завязался бой между индийскими силовиками и террористами. В результате перестрелки боевик был ликвидирован. Отмечается, что убитый террорист был причастен к вооруженным нападениям на местных жителей, в ходе которых погибли не менее десяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября группа террористов напала на мирных жителей на северной территории Джамму и Кашмир в Индии. Отмечалось, что в результате атаки погибли не менее шести гражданских лиц. Другие подробности произошедшего на сообщались.