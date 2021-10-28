Чебоксары, , 07:56 — REGNUM В Чувашии расширили перечень затрат в рамках реализации программы республиканского материнского (семейного) капитала. На него можно будет приобрести автомобиль, но только отечественного производства, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам заседания правительства.

Заседание правительства Чувашии Cap.ru

Члены Кабинета министров Чувашии одобрили законопроект о направлении средств материнского капитала на приобретение легкового автомобиля. Но при условии, что семья не нуждается в улучшении жилищных условий. Есть требования и к машине: это должен быть отечественный автомобиль мощностью двигателя до 150 лошадиных сил.

По предварительным расчётам, на данные цели потребуется более 68 млн рублей, которые предусмотрены в проекте регионального бюджета-2022.

В настоящее время средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Размер регионального материнского капитала составляет 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Чувашии средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядились 1348 семей на сумму 136,8 млн рублей, из которых 67,6% граждан направили деньги на улучшение жилищных условий, 20,5% — на образование детей.

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