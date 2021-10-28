Хабаровск, , 08:05 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил закупить для региона экспресс-тесты на COVID-19.

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«Я распорядился выделить из резервного фонда правительства Хабаровского края деньги на приобретение дополнительно 80 тыс. экспресс-тестов на COVID-19. В первую очередь их отправят в труднодоступные населённые пункты. Это позволит оперативно выявлять заболевших и начинать их лечение», — сказал губернатор в соцсетях.

Дегтярев добавил, что в регионе, как и в целом по России, идёт четвёртая волна эпидемии коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае волонтёры придут на помощь тем, кто находится на самоизоляции.