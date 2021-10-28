Пенза, , 07:55 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 26 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 28 октября увеличилось до 3440 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 27 жителей региона, всего с начала пандемии побороли болезнь 58 906 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Кемеровской области в возрасте 60 лет и старше в период с 30 октября по 7 ноября предписано соблюдать режим изоляции в домашних условиях. При этом режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих завершенный курс вакцинации против коронавируса (не более 12 месяцев назад) или переболевших (в течение последних шести месяцев) и имеющих QR-код.

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