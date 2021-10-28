Вашингтон, 28 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. NFT-разработчики (NFT — невзаимозаменяемый токен) и правозащитные организации обратились к компании Valve c просьбой разблокировать в сервисе Steam игры, в которых используются блокчейн-технологии и криптовалюты. Об этом 28 октября сообщает журнал PC Gamer.

Логотип Steam

Они напомнили руководству Valve, что при создании Steam она всегда применяла инновационные подходы, а также стала одной из первых компаний, которые начали торговать виртуальными предметами (моделями оружия для Counter-Strike и коллекционными карточками Steam).

«Помните о своих корнях, позвольте индустрии проявить себя как положительного участника общей игровой экосистемы и отмените свое решение запретить целую категорию программного обеспечения на платформе Steam», — заявили авторы письма.

Напомним, в октябре 2021 года Valve стала блокировать в Steam все игры, в которых применяются блокчейн-технологии или используются криптовалюты. Компания не объяснила причину своего решения, но разработчики таких игр предположили, что компания не хочет, чтобы игры Steam были экономически связаны с реальным миром.