Нью-Дели, 28 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Agni-V с дальностью более пяти тысяч км успешно провели вооруженные силы Индии, 28 октября сообщает издание The Times of India со ссылкой на индийское министерство обороны.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Пуск ракеты

МБР стартовала с острова у побережья штата Одиша в направлении Бенгальского залива. В минобороны подчеркнули, что командование стратегических сил Индии испытывало твердотопливную трехступенчатую ракету Agni-V впервые.

В заявлении ведомства также отмечается, что ракета может достигать северной части Китая, что соответствует программе «надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) успешно провела летные испытания своей маловесной управляемой противотанковой ракеты (MPATGM).