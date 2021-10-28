Тегеран, , 08:27 — REGNUM 27 октября в иранской столице Тегеран стартовала Вторая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече присутствуют министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Китая и России. Министры иностранных дел Китая и России приняли участие во встрече в режиме онлайн.

Кроме того, послы иностранных государств, проживающие в Иране, приняли участие во встрече в Тегеране в качестве гостей.

От иранской стороны на встрече выступит первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

По поводу тегеранской встречи официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что соседние с Афганистаном страны обменяются мнениями об условиях создания устойчивого мира в стране.