Киев, 28 октября 2021, 07:47 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией немецкого правительства на боевое применение беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявив о самообороне киевских боевиков. Об этом 27 октября написал таблоид Bild.
По мнению украинского деятеля, правительство ФРГ вместо озабоченности применением боевых дронов должно «удвоить посреднические усилия» для организации встречи в «нормандском формате» и «поставить Москву на место». Мельник заявил также, что Киев «решительно отвергает» поступившие Берлина предупреждения и продолжит отстаивать «законное право на самооборону».
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Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что Берлин осведомлён о применении украинскими силами беспилотника Bayraktar и настаивает на том, что дроны, в соответствии с Минскими соглашениями, могут использовать только наблюдатели ОБСЕ.
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