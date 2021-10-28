Киев, , 07:47 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией немецкого правительства на боевое применение беспилотника Bayraktar в Донбассе, заявив о самообороне киевских боевиков. Об этом 27 октября написал таблоид Bild.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov.ua

По мнению украинского деятеля, правительство ФРГ вместо озабоченности применением боевых дронов должно «удвоить посреднические усилия» для организации встречи в «нормандском формате» и «поставить Москву на место». Мельник заявил также, что Киев «решительно отвергает» поступившие Берлина предупреждения и продолжит отстаивать «законное право на самооборону».

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Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что Берлин осведомлён о применении украинскими силами беспилотника Bayraktar и настаивает на том, что дроны, в соответствии с Минскими соглашениями, могут использовать только наблюдатели ОБСЕ.

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