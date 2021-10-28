Кызыл, , 07:46 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 13 648, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Коронавирус Zdravalt.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Из 68 заболевших мужчин — 27, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 13, от 18 до 49 лет — 38, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 8», — отметили в ведомстве.

В ковидных госпиталях Кызыла в настоящее время лечатся 437 пациентов, в том числе 63 ребёнка и 13 беременных женщин. Состояние 90 больных оценивается, как тяжёлое, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда, по ситуации на 28 октября, превышает 68% из 640 коек. На амбулаторном лечении находится ещё 403 пациента.