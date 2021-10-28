Барнаул, , 07:45 — REGNUM Известие о сокращении, под которое попали высококлассные оперирующие хирурги, прокомментировали ИА REGNUM в Алтайском онкодиспансере. Из него следует, что закрытие одного из двух отделений торакальной хирургии «даст дополнительные возможности для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов».

Пациенты онкоцентра Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

Три кандидата медицинских наук, которые являются носителями очень высокотехнологичных методов лечения рака лёгких и владеют всеми видами хирургических вмешательств, оказались не нужны региону.

«С 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях (Приказ Министерства здравоохранения РФ №116-н от 19.02.2021 г). Этот документ, в том числе, жестко регламентирует и закрепляет специализированные виды онкологической помощи за профильными отделениями. Так в онкологических отделениях хирургического профиля должно проводиться хирургическое лечение злокачественных новообразований — только оно и ничего больше. Это необходимо для совершенствования работы онкологической службы, для оказания своевременной и качественной хирургической помощи пациентам, для приведения процедуры получения этой помощи к понятному и прозрачному формату.

В настоящее время в Алтайском краевом онкологическом диспансере работают два отделения торакальной хирургии на 45 коек каждое. Оба они находятся на лечебной базе Никитина, 77. В их задачи входит проведение плановых оперативных вмешательств пациентам с опухолями грудной клетки (бронхи, легкое, желудок, пищевод). Однако стоит признать, что торакальное онкологическое отделение №1 на протяжении последних нескольких лет выполняло эти задачи далеко не в полном объеме, работая по большому счету по профилю химиотерапевтического отделения.

Так, за 9 месяцев 2019,2020 и 2021 года врачами (7 человек, 4 из них имеют степень кандидата медицинских наук) торакального отделения №1 было проведено в совокупности 309, 272 и 293 операции соответственно. При этом среднее количество госпитализированных в отделение пациентов за обозначенный период составляет 850 — 900 пациентов.

Таким образом, соотношение хирургического и химиотерапевтического профиля в работе торакального отделения №1 на протяжении последних лет составляло примерно 25 к 75. В то же время, во втором торакальном отделении онкодиспансера за этот же период силами шестерых хирургов (кстати, не имеющих кандидатских степеней) было выполнено 537, 502 и 467 операций за 2019, 2020 и 2021 годы соответственно.

Такое положение дел неоднократно подвергалось критике со стороны профильных федеральных комиссий, в частности из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (Москва), курирующих работу Алтайского краевого онкологического диспансера. По словам заместителя директора (НМИЦ) по реализации федеральных проектов Тиграна Геворкяна, «двух хирургических отделений в совокупном объеме на 90 коек слишком много для региона даже с учетом повышенных показателей заболеваемости раком легкого в Алтайском крае на фоне статистики Российской Федерации в целом».

До конца текущего года все онкологические диспансеры страны обязаны привести работу отделений хирургического профиля в соответствие с положениями Приказа о новом порядке оказания помощи пациентом с онкологическими заболеваниями. Что и происходит в настоящее время в Алтайском краевом онкологическом диспансере — к 1 января 2022 года в клинике должно остаться одно хирургическое отделение торакального профиля на 50 коек. Этого объема достаточно, чтобы полностью закрыть потребности в хирургическом лечении пациентов с опухолями бронхолегочной системы, пищевода и желудка.

Отметим, что реструктуризация торакальных отделений проходит в полном соответствии с трудовым законодательством. Все сотрудники торакального отделения №1 получили уведомления о расформировании отделения с предложениями альтернативной работы в диспансере с сохранением заработной платы в полном объеме.

При этом пятеро врачей уже написали заявление о переводе в другие отделения онкологического центра по собственному желанию. Также на 70% завершена работа по альтернативному трудоустройству среднего и младшего персонала торакального отделения №1. В настоящий момент не оформлены документы у четырех медсестер из-за отсутствия на рабочем месте (отпуск, больничный лист).

Таким образом, новый порядок оказания онкологической помощи взрослому населению позволит усилить профильную специализацию хирургического торакального отделения, даст дополнительные возможности для специализации и совершенствования профессиональных навыков хирургов, а также для более активного внедрения высокотехнологичных методик хирургического лечения злокачественных новообразований», — сказано в ответе Алтайского онкодиспансера за запрос ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, уже с нового года торакальное отделение №1 будет закрыто: четыре опытных торакальных хирурга (трое из которых являются кандидатами медицинских наук) с высшей квалификационной категорией, которых знает весь край, оказались не нужны. В том числе — и сам Агеев Александр Григорьевич — кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ с высшей квалификационной категорией и по торакальной хирургии, и по онкологии. В краевом онкологическом диспансере он работает уже 35 лет. За годы работы доктор и его коллеги освоили передовые методики лечения, которые помогают даже безнадёжным больным.

Также одним из сокращаемых хирургов сталАлексей Максименко: у кандидата медицинских наук с тридцатилетним хирургическим стажем, автора нескольких патентов, получившего не одну благодарность извание «Лучший хирург Алтайского края», теперь тоже есть уникальная «возможность» уйти в уборщики.

На днях докторов уведомили о сокращении, предложив список вакансий, в котором нет ни одной хирургической, но есть должность уборщицы.

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