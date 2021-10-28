Хабаровск, 28 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономии и Якутии буксует строительство социальных объектов, на которые выделены средства из федерального бюджета. Проблемы констатировал на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО 27 октября полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, написал Interfax.

Steve Johnson Замороженные деньги

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Речь идёт о строительстве школ, детских садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, дорог, учреждений культуры и спорта, а также объектов инженерной инфраструктуры. Во время работ по некоторым из этих объектов удалось сэкономить средства, реализация других — отложена. Проанализировано было расходование 101,7 млрд рублей, выделенных дальневосточным регионам на эти цели в 2018—2021 годах.

«Надо сделать так, чтобы средства использовались эффективно. На сегодняшний день больше всего проблем, к сожалению, в Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Амурской области, Республике Саха (Якутия). Губернаторов прошу объяснить, почему так происходит: почему объёмы, выделенные из федерального бюджета, используются неритмично», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре года в дальневосточных регионах должны быть введены в эксплуатацию 593 социально значимых объекта. Уже фактически построено (реконструировано) 512 объектов, ещё 81 будет завершен до конца 2021 года.