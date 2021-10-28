Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Федеральная автодорога А-401 от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Елизово сдана в эксплуатацию после капитального ремонта — реконструировано 34 км, сообщили 28 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Камчатки.

Алексей Иванов ИА REGNUM Морской порт Камчатки

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На открытии объездной дороги губернатор Владимир Солодов поблагодарил правительство РФ и Росавтодор за поддержку в реконструкции одной из важнейших для региона автомобильных трасс.

«Пропускная способность, качество дорожного полотна, комфорт перемещения, скоростные параметры и безопасность новой трассы являются залогом устойчивого развития центра Камчатки. Уверен, что в дальнейшем благодаря вводу этой магистрали мы увидим новые жилые районы, участки под комплексную застройку, рост экономики и увеличение пассажиропотока. В опорную сеть российских дорог включён целый ряд автомагистралей Камчатки», — сказал Владимир Солодов.

По контракту в рамках реконструкции трасса Морпорт — Аэропорт доведена до четырёхполосного движения, установлены 18,5 км осевого барьерного ограждения, 18,2 км стационарного электроосвещения, 23 светофора, камеры фотовидеофиксации, оборудованы тротуары и 29 остановочных павильонов. При ремонте применялись современные технологии: верхний слой состоит из щебёночно-мастичного асфальтобетона, который позволяет сохранить хорошее качество дороги на годы вперёд.

Работы на трассе продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на Камчатке по нацпроекту «Культура» планируется отремонтировать 12 сельских домов культуры, на эти цели из федерального и краевого бюджетов предусмотрено более 96 млн рублей.