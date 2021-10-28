Токио, , 07:38 — REGNUM Власти Японии приступили к расследованию причин и обстоятельств обрушения в строящемся тоннеле для линии поездов на магнитной подушке (маглев) в префектуре Гифу, в результате которого погиб человек. Об этом заместитель генерального секретаря правительства Ёсихико Исодзаки 28 октября заявил на пресс-конференции в Токио.

Ван Гог. Дорога с тоннелем. 1887,

Ёсихико Исодзаки «Полиция уже приступила к выяснению обстоятельств произошедшего».

По словам чиновника, министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма также поручило железнодорожной компании JR Tokai, которая выполняла работы по строительству туннеля, «выявить причину обрушения и принять меры для недопущения повторения подобного инцидента».

Линия поездов на магнитной подушке протяжённостью более 280 километров должна соединить Токио и город Нагоя. Её строительство планируются завершить к 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и один получил травму ноги в результате обрушения в строящемся тоннеле для линии поездов на магнитной подушке в префектуре Гифу в центральной части Японии.

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