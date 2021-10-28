Казань, , 07:38 — REGNUM В Татарии зарегистрировали семь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 28 октября 955 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Очередными жертвами заболевания стали трое мужчин и четыре женщины 1923−1959 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по состоянию на 27 октября было зарегистрировано 30 057 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: В Татарии число заражений коронавирусом превысило 30 тысяч