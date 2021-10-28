Чебоксары, 28 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Чувашии сорвали сроки сдачи сквера в Канаше, на благоустройство которого выделены федеральные средства по итогам всероссийского конкурса. Проект стоимостью 116 млн рублей грозит стать долгостроем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Onf.ru Сквер в Канаше, который должны были сдать в сентябре

Речь идёт о сквере 12 путей в Канаше, который в 2020 году вошёл в число победителей федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. Проект оценили в 116 млн рублей и срок сдачи был назначен к 15 сентября 2021 года, но работы там идут до сих пор, говорят общественники, оценивая готовность как «кране низкую».

«Если работы по наладке освещения и водоснабжения выполнены на 90%, то укладка сетей канализации — на 40%, «ливнёвки» — на 25%. Практически полностью отсутствует верхнее покрытие парковых дорожек и обустройство газонов, а фонтана, кафе-вагона, летней сцены, спортивных площадок, малых архитектурных форм и озеленения нет и в помине», — говорят «фронтовики» по итогам выезда в Канаш.

Общественники приводят доводы ответственных за реализацию проекта. По их данным, мэрия Канаша винит подрядчика, который зашёл на объект позже запланированного, и обещают сдать сквер в декабре 2021 года. Строители ссылаются на ошибки в проектной документации и повышение цен на материалы, а минстрой Чувашии заявил о вынужденных множественных корректировках в документации, отмечается в сообщении.

«Фронтовики», в свою очередь, задаются вопросами, почему смета рассчитана в ценах третьего квартала 2020 года и как именно проводилась экспертиза, «если остались ошибки вплоть до того, что сохранились элементы проекта для Москвы».

Член регионального штаба Игорь Дорофеев полагает, что причиной стали «системные ошибки в управлении», напомнив о схожей ситуации в 2020 году в Ядрине, в 2021 году — в Канаше, Алатыре и Марпосаде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в число победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений вошёл Ядрин, который получил из федерального бюджета 40 млн рублей на благоустройство исторического центра. В 2020 году федеральные гранты по итогам победы в конкурсе получили Алатырь и Канаш, в 2021 году — Марпосад.