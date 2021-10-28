Антананариву, 28 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Мадагаскар нуждается в срочном увеличении поставок гуманитарной помощи из-за тяжелейшей за последние 40 лет засухи на острове, говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 27 октября.

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В документе отмечается, что непогода в основном привела к ущербу в южной части острова, где более 90% населения находится за чертой бедности. В Amnesty International подчеркнули, что из-за засухи на острове более 1 млн жителей испытывают голод, из-за чего уже несколько человек погибли.

В организации также добавили, что изменение климата якобы больше всего ударяет по развивающимся странам, которые меньше всех вредят экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупредила об угрозе гуманитарного кризиса на юге Мадагаскара, провоцируемого рецессией на фоне пандемии коронавируса и предыдущих трёхлет засухи.