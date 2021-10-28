Оренбург, , 07:32 — REGNUM В Оренбургской области с 1 января 2022 года увеличат зарплату бюджетникам. Рост средней зарплаты по отдельным категориям составляет до 40%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

Рост зарплаты предусмотрен проектом регионального бюджета. Документ уже вынесен на рассмотрение Заксобрания Оренбуржья.

Согласно проекту казны, должностные оклады работников госучреждений вырастут на 4%, заработная плата работников, отмеченных указом президента, — на 5,6%. Тем, кто получает зарплату на уровне МРОТ, предусмотрено повышение на 6,5%.

Особое внимание было уделено сферам, работники которых должны получать не менее 27 тыс. рублей. Таких специалистов в регионе свыше 15 тысяч — это работники противопожарной службы департамента пожарной безопасности, лесопожарных бригад, инженеры, техники, психологи, социальные педагоги, программисты, сотрудники МФЦ и другие.

Для повышения зарплаты педагогов в проекте бюджета запланированы межбюджетные трансферты муниципалитетам на стандарт образования в школах и детсадах. Объём фиксирования увеличен более чем на 1 млрд рублей.