Благовещенск, , 07:29 — REGNUM Гималайский краснокнижный медведь был сбит насмерть на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Амурохотуправления.

Гималайский медведь Корзун Андрей (Kor!An)

Белогрудый молодой гималайский медведь был сбит насмерть в Архаринском районе. Животному было около 4−5 лет. По предварительной версии, медведя могла сбить фура.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и специалист по охране животного мира. Сотрудники полиции начали розыск второго участника ДТП. Материальный ущерб, нанесённый дикой природе, оценён в 190 тыс. рублей.

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