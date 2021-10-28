Благовещенск, 28 октября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Гималайский краснокнижный медведь был сбит насмерть на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Амурохотуправления.

Корзун Андрей (Kor!An) Гималайский медведь

Белогрудый молодой гималайский медведь был сбит насмерть в Архаринском районе. Животному было около 4−5 лет. По предварительной версии, медведя могла сбить фура.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и специалист по охране животного мира. Сотрудники полиции начали розыск второго участника ДТП. Материальный ущерб, нанесённый дикой природе, оценён в 190 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием коровы в Алтайском крае, в результате которого пострадал ребёнок.