Алма-Ата, Казахстан, , 07:27 — REGNUM В казахстанском селе Пиджим (Алматинская область) в ночь на 28 октября произошли массовые беспорядки и погромы, сообщило издание «Власть» со ссылкой на видео в социальных сетях.

Полиция Казахстана Steve Evans

Из публикации следует, что беспорядки начались после того, как в местной школе произошла массовая драка. Один подросток после инцидента был госпитализирован в больницу, а в полиции заявили о нормализации ситуации. Аким района, старейшины и начальник полиции Алматинской области провели «встречи и разъяснительную работу» с жителями села.

Однако последующие события свидетельствуют о том, что на улицы села вышла большая группа людей. Они закидывали камнями дома, сообщалось о поджоге одного из строений. Эту информацию в местной полиции пока никак не прокомментировали.

Казахстанское издание отметило, что село Пиджим расположено в Панфиловском районе Алматинской области, населено преимущественно казахами и уйгурами.

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