Вашингтон, 28 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Во время презентации State of Play Sony и Square Enix показали первый трейлер ролевой игры Star Ocean The Divine Force. Трансляция прошла 28 октября на YouTube-канале PlayStation.

Playstation.com Геймпад

Научно-фантастическая ролевая игра предложит геймерам отправиться в приключение по масштабной вселенной. Авторы проекта отметили, что игроков ждут захватывающие боевые сцены, множество мест для исследований и оригинальный сюжет.

Для справки: разработкой игры занимается студия Tri-Ace. The Divine Force станет восьмой по счёту игрой серии Star Ocean, релиз состоится в 2022 году.