Лондон, 28 октября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Великобритания вернула Турции древний золотой кувшин, который был вывезен с турецкой территории незаконно, сообщает The Art Newspaper.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Кувшин долгое время находился в коллекции английского предпринимателя Артура Гилберта. Он вместе с супругой собирал предметы декоративного искусства, а также монеты. Позднее, в 2008—2009 годах кувшин передали в лондонский Музей Виктории и Альберта.

Уже в 2018 году музей решил провести учет коллекции, чтобы выявить незаконно приобретенные артефакты. Одним из таких и оказался золотой кувшин возрастом 4250 лет из Турции. Сотрудники музея предполагают, что предмет был попросту краден.

Теперь артефакт британская сторона вернула Турции. Сейчас он выставляется в историческом музее в Анкаре.