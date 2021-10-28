Москва, 28 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Наигранным выглядит протест Варшавы по поводу решения ЕС обязать Польшу выплачивать штраф в 1 млн евро в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Об этом 27 октября написал на своей странице в Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Польша

Речь идет о словах заместителя польского министра юстиции Себастьяна Калеты, назвавшего указанный шаг узурпацией и шантажом. Пушков отметил, что в Варшаве должны понимать, что страны, входящие в ЕС, платят своей независимостью.

«Негодование Польши по поводу решения суда ЕС все же несколько наиграно. ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали?» — считает сенатор.

По мнению парламентария, польские власти продолжат сопротивляться.

«Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Евросоюз потребовал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда Польши, в которой ЕС видит нарушение принципа независимости и беспристрастности судей.