Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Возможность удалять по запросу из поисковой системы фотографий с несовершеннолетними обеспечила компания Google, которой принадлежит одноименная поисковая система. Об этом сказано в сообщении, размещённом 27 октября в блоге компании.

Google Terpic.ru

Теперь любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны могут потребовать удалить конкретное изображение из результатов поиска. Для этого нужно будет воспользоваться простым алгоритмом из нескольких шагов.

Как отметили в компании, таким образом молодые люди получают возможность контролировать свой цифровой след. Уточняется, что удаление снимка из поискового запроса не означает полное его удаление из сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Google подтвердила оплату в РФ всех вступивших в силу штрафов.

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