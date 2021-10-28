Хабаровск, 28 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Хабаровском крае выявлено более 370 невакцинированных человек, вернувшихся из-за границы и не сдавших ПЦР-тесты на коронавирус. За нарушения им выписаны штрафы почти на 3 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Штраф

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Привитым в течение года или переболевшим в последние шесть месяцев и имеющим соответствующие сведения при возвращении в страну анализ методом ПЦР проводить не требуется.

С момента возобновления международного авиасообщения и до октября 2021 года за границей побывали около 25 тыс. жителей Хабаровского края. Среди прошедших тестирование выявлено 82 зараженных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на 60−80% забронированы отели и пансионаты перед нерабочей неделей в Республике Крым.