Ульяновск, , 07:11 — REGNUM В Ульяновской области продолжается суточный прирост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным сведениям, за 27 октября в регионе официально выявлен 561 носитель новой коронавирусной инфекции. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 540 случаев заражения, до этого — 515.

В лабораториях сделано 1 364 984 теста на наличие инфекции. В настоящее время под наблюдением остаются свыше 222 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал жителей сократить контакты на период нерабочих дней и не посещать при возможности общественные места.