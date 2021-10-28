Вашингтон, 28 октября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Во время онлайн-презентации State of Play Sony показала новый трейлер приключенческой инди-игры Little Devil Inside. Трансляция прошла 28 октября на YouTube-канале PlayStation.

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В этот раз разработчики из студии Neostream Interactive продемонстрировали игровой процесс. В трейлере показано, как главный герой по имени Билли отправляется на станцию Кронфилд, чтобы доставить артефакт профессору Винсенту.

Впоследствии Билли приходится сражаться с неким монстром с щупальцами и другими существами. Издание GamesRadar+ отметило, что боевая часть такой «милой» игры, как Little Devil Inside выглядит «на удивление жестокой».

Для справки: первоначальное финансирование Little Devil Inside получила в ходе краудфандинговой кампании, которая была запущена на платформе Kickstarter ещё в 2015 году. Изначально разработчики хотели выпустить игру на портативной консоли Nintendo Wii U, впоследствии они сообщили, что релиз состоится PS4, PS5 и ПК в 2021 году.