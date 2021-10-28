Москва, , 08:11 — REGNUM Торгово-промышленная палата (ТПП) России не согласилась с сокращением расходов на здравоохранение в условиях пандемии COVID-19, предложенным в проекте закона в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Об этом говорится заключении палаты, направленном председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову («Единая Россия»).

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«ТПП РФ отмечает как вызывающее сомнение запланированное авторами законопроекта сокращение расходов на здравоохранение в предстоящем бюджетном цикле», — говорится в письме главы палаты Сергея Катырина.

По оценке объединения, предложенный в законопроекте подход к финансированию здравоохранения «противоречит задаче народосбережения в рамках концепции национальной безопасности РФ».

Проект бюджета на 2022 год включает ассигнования по разделу «Здравоохранение» в размере 1,24 трлн рублей, то есть их доля в общем объёме расходов уменьшится до 5,3% (по сравнению с 5,8% в 2021 году). Такие же изменения планируются в 2023 и 2024 годах.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, опроверг сообщения об уменьшении совокупных расходов на медицину в проекте трёхлетнего бюджета. Он объяснил, что фактически сумма увеличится, однако изменится методика распределения средств и деньги «будут переведены из здравоохранения в другие программы».

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