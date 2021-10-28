Петропавловск-Камчатский, , 07:01 — REGNUM Вулкан Карымский в Камчатском крае выбросил столь пепла высотой до четырех километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака — 3 500−4 000 м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шлейф от выброса может повлиять на маршруты международных и низколетящих самолетов. О случаях пеплопада в населенных пунктах Камчатки не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 2500 метров. Шлейф ушел на юго-восток к Камчатскому заливу. Отмечалось, что угрозы для жителей Камчатского края этот выброс не представлял.

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