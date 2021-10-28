Якутск, , 07:01 — REGNUM Проект креативного кластера «Квартал труда» в Якутии получит федеральную поддержку. Региону дадут на эти цели 412 млн рублей. Планы выделения средств подтвердил на заседании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трунев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

Цифровизация Mos.ru

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Под кластер оборудуют здание бывшего мясокомбината площадью 13,3 тыс. кв.м. В «Квартале труда» создадут инфраструктуру для производства цифрового контента — анимационных проектов, компьютерной графики, блогов, музыки. Федеральные деньги используют на завершение строительно-монтажных работ, в которые входит наружная и внутренняя отделка здания, строительство котельной и сетей водоотведения, тепло — газо — электроснабжения. Средства также потратят на закупку и установку оборудования, приобретение мебели, благоустройство территории.

«Всё, что мы обсуждаем в ходе заседания, отражается в соответствующих документах. На правительственной комиссии принимаются окончательные решения», — пообещал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии анонсировали создание культурного кластера стоимостью 10 млрд рублей. На эти деньги строят государственную филармонию и Арктический центр эпоса и искусств.