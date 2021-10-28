Кемерово, , 06:58 — REGNUM Жителям Кемеровской области в возрасте 60 лет и старше в период с 30 октября по 7 ноября предписано соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Это следует из распоряжения губернатора региона, опубликованного в электронном бюллетене.

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«За исключением: случаев осуществления работы (осуществления трудовых функций), профессиональной деятельности; случаев посещения медицинских организаций; случаев, связанных с бытовыми нуждами, в том числе посещение аптек и аптечных пунктов, салонов оптики, торговых объектов; случаев посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области — Кузбасса; случаев, связанных с семейными нуждами, в том числе посещение образовательных организаций, оказание помощи родственникам; иных экстренных случаев, носящих неотложный характер», — говорится в документе.

При этом режим изоляции в домашних условиях не распространяется на граждан, имеющих завершенный курс вакцинации против коронавируса (не более 12 месяцев назад) или переболевших (в течение последних шести месяцев) и имеющих QR-код.