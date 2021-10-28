Токио, 28 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Информацию от примерно 3,5 млн частных компаний Японии об их крупных акционерах запросили минюст и финансовые регулирующие органы страны, 28 октября сообщила газета Nikkei

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

Организации должны будут раскрывать соответствующие сведения уже с января 2022 года. Этот шаг власти Японии объясняют борьбой с отмыванием денег и незаконными сделками.

Наиболее пристальное внимание уделят малым и средним компаниям, в которых система владения часто оказывается непрозрачной. Кроме того, распространится и на организации, акций которых нет на биржах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября прокуратура Перу начала расследование в отношении перуанского вице-президента Дины Болуарте, которую заподозрили в причастности к отмыванию денег.